ЦИК РФ рекомендовал Евгения Голицына в главы избиркома Челябинской области

Решение было принято на закрытом заседании Центризбиркома

3 декабря в ходе закрытого заседания Центризбиркома РФ члены ЦИК приняли решение рекомендовать вице-губернатора Евгения Голицына в председатели избирательной комиссии Челябинской области. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе региональной комиссии.



«Евгения Голицына представила другим членам ЦИК Людмила Маркина, курирующая нашу область. Решение было принято единогласно. Евгений Голицын также присутствовал на заседании», — уточнили в пресс-службе облизбиркома.

Окончательно вопрос с личностью председателя избиркома Челябинской области будет закрыт на следующей неделе, когда состоится первое установочное заседание комиссии нового созыва. На нем 14 членов избиркома должны утвердить кандидатуру председателя.

Как сообщало ИА «Первое областное», у действующего председателя региональной избирательной комиссии Сергея Обертаса и других членов ведомства срок полномочий истекает 7 декабря. Новый состав традиционно формируется из семи членов, рекомендованных Законодательным собранием области, и семи — выдвинутых губернатором. Уже в конце октября губернатор Алексей Текслер направил в ЦИК список своих кандидатур, среди которых был и Евгений Голицын. В ноябре ЦИК утвердил Голицына как одного из членов облизбиркома.

До 7 декабря Евгений Викторович продолжит заниматься обязанностями вице-губернатора, курирующего южные территории Челябинской области.