ЦИК приняла выборные документы у председателя ЛДПР Слуцкого

Его кандидатура была выдвинута по результатам партийного съезда 19 декабря 2023 года

Центральная избирательная комиссия РФ в понедельник, 25 декабря, в рамках процедуры выдвижения кандидатов приняла пакет документов для выдвижения на выборах президента России у председателя политической партии ЛДПР Леонида Слуцкого.

Напомним, кандидатура Леонида Слуцкого была выдвинута по итогам решения внеочередного XXXV Съезда ЛДПР, который прошел в Москве 19 декабря 2023 года. Как выдвиженцу от партии, ему потребуется представить в ЦИК не менее 100 тысяч подписей избирателей не позднее 18:00 мск 31 января 2024 года.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч подписей. В Челябинской области старт кампании в поддержку главы государства Владимира Путина, который идет на выборы самовыдвиженцем, дал губернатор Алексей Текслер. Кроме того, мобильные стойки для сбора подписей появились в 17 городах Южного Урала.