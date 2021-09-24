ЦИК озвучил окончательные результаты голосования на выборах в Госдуму

Итоговая явка на выборах составила 51,72 процента

Центризбирком в пятницу, 24 сентября, утвердил окончательные итоги выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Результаты огласила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Итоговая явка на выборах составила 51,72 процента. Члены ЦИК подписали итоговый протокол, а затем и сводную таблицу с результатами голосования.

По спискам прошли пять партий, мандаты между ними распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 324 мандата (в прошлом созыве было 343);

КПРФ — 57 мандатов (42);

«Справедливая Россия — За правду» — 27 (было 23);

ЛДПР — 21 (было 39);

«Новые люди» — 13;

«Гражданская платформа» — 1;

«Родина» — 1;

«Партия роста» — 1;

самовыдвиженцы — 5.

Напомним, начальник госпиталя ветеранов Татьяна Василенко и спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко продолжат работать в Челябинской области. Вместе с губернатором Алексеем Текслером они входили в региональную группу федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России».

Ранее губернатор Алексей Текслер направил в ЦИК заявление об отказе от депутатского мандата. Таким образом, он остается на посту главы региона, а не переходит из исполнительной в законодательную ветвь власти.