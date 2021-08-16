ЦИК определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

Открывает перечень КПРФ, замыкает — партия пенсионеров

Центризбирком России 16 августа утвердил порядок размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Государственной думы, сообщает пресс-служба ЦИК.



Открывает список из 14 партий, участвующих в борьбе за федеральные мандаты, КПРФ. На втором месте неожиданно — партия «Зеленые», затем следуют ЛДПР и «Новые люди». «Единая Россия» размещена на пятой позиции, на строчку ниже единороссов — «Справедливая Россия — За Правду». На седьмом месте — «Яблоко», ниже встанут «Партия РОСТА», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива». Замыкают список партия «Родина» и партия пенсионеров.

Напомним, в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года участвуют 14 партий, которые только в Челябинской области представляют 49 кандидатов-одномандатников в пяти одномандатных округах. Кроме того, гражданам предстоит голосовать не только за личности, но и за партии, продвигая таким образом их региональные списки. От активности избирателей зависит, сколько мандатов по спискам получит то или иное политическое объединение.