ЦИК исключил из федеральных списков трех партий восемь кандидатов

Два из них шли в Госдуму от Уральского федерального округа

Центризбирком России опубликовал постановления об исключении восьми кандидатов из федеральных списков трех идущих в Госдуму партий. Решения о прекращении их кампаний принимались высшим руководством политических объединений, сообщает пресс-служба Центризбиркома, ЦИК лишь подтвердил их.



Больше всех людей потеряли «Новые люди»: на основании решений Центрального совета партии из федерального списка кандидатов были исключены Рустам Риянов, шедший в объединенной региональной группе Марий Эл и Татарстана, Анна Чередниченко (Нижегородская область), Владимир Цейтлин и Валерия Зайцева (объединенная группа Тюменской области, ХМАО и ЯНАО).

Трех кандидатов исключил из списков исполком бюро партии «Яблоко»: из предвыборной борьбы выпали Любовь Баландина (Бурятия), Екатерина Колесникова (группа Тульской и Калужской областей) и Андрей Шалимов (Красноярский край).

Наконец, Высший совет ЛДПР исключил из списков Юрия Хрущева, шедшего в объединенной региональной группе по Калмыкии, Ставропольскому краю и Астраханской области.

Напомним, относительно кандидатов, идущих в Госдуму по региональным спискам от Челябинской области, ни одна из партий таких кадровых решений не принимала. Бороться за места в бюллетенях пришлось только кандидатам-одномандатникам. Так, накануне Челябинский областной суд отменил решение Златоустовской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидату от «Яблока» Валентине Комковой.