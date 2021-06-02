Цифровые технологии и сервисы станут доступны всем южноуральцам

Алексей Текслер и гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир заключили соглашение о сотрудничестве. Цель документа — внедрить актуальные цифровые технологии в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении Челябинской области.

Подписание документа прошло в рамках Международного экономического форума — ПМЭФ-2021.

«Соглашение будет способствовать реализации на территории Челябинской области национального проекта „Цифровая экономика“ и позволит повысить качество жизни южноуральцев за счет внедрения удобных цифровых продуктов и сервисов, помогающих решить повседневные задачи»,— подчеркнул Алексей Текслер.

АНО «Цифровая экономика» и компании — цифровые лидеры из числа учредителей организации готовы предложить Челябинской области более 230 цифровых решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности органов власти и работы бизнеса. В рамках соглашения возможно проведение стратегических сессий для бизнеса, презентаций сервисов и инструментов, которые можно внедрить в ближайшие годы.