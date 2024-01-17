«Цифрового» вице-губернатора Челябинской области отметили наградой правительства РФ

Александру Козлову вручили благодарность на выставке «Россия»

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов получил благодарность правительства России за вклад в реализацию проектов цифровой трансформации отраслей экономики. Об этом сегодня, 17 января, сообщил официальный сайт кабинета министров.

Церемония прошла на пленарной сессии отраслевого Дня цифровизации на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на московской ВДНХ. Награды вручали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Помимо Козлова благодарности правительства получили еще семь чиновников федерального и регионального уровней.

По данным правительства Челябинской области, Южный Урал входит в топ‑10 субъектов России в рейтинге цифровой трансформации регионов.

«Это становится возможным благодаря вовлеченности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, слаженной работе всех руководителей цифровой трансформации региона как министерств, так и муниципалитетов. Наша область уверенно внедряет современные цифровые технологии во все сферы жизни общества. Мы будем и дальше продолжать эту работу на благо жителей Южного Урала», — рассказал Александр Козлов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области завершилось строительство 70 базовых станций связи в малых населенных пунктах по программе устранения цифрового неравенства. Долгожданная связь появилась в Ашинском, Брединском, Варненском, Каслинском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Чебаркульском и других районах.