Цифровизацией областной службы занятости населения займется компьютерщик из КЖСИ

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о новом заместителе в Главном управлении по труду и занятости

С 19 января у начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова появится новый заместитель, специалист по информационным технологиям. 34-летний Николай Барышников будет курировать работу всех отделов управления, занятых аналитикой и работой с данными, вплоть до делопроизводства. Также в его ведении — форсированная цифровизация ведомства, взаимодействие с разработчиками программного обеспечения, спецслужбами и министерством информационных технологий и связи.



«Поиски такого специалиста начались еще в 2019 году, в „доковидные“ времена. Уже тогда стартовала активная информатизация процессов и оказания услуг в управлении по труду и занятости. Так что новый заместитель для меня не новость», — прокомментировал назначение Первому областному информагентству Владислав Смирнов.

По словам Смирнова, Николай Барышников родом из Миасса, имеет два высших образования — по информационной и экономической безопасности. Для «трудового» ведомства он не совсем новый человек — в начале 2000-х годов работал в Миасской службе занятости населения. Потом трудился в различных коммерческих структурах, последние пять лет был начальником отдела автоматизации в ЮУ КЖСИ.