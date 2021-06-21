Центризбирком России опубликовал логотип выборов в Госдуму

Избирательные участки будут оформлены в едином стиле

Избирательные участки России в единый день голосования 19 сентября будут оформлены в едином стиле: регионы получили первые варианты визуализации выборов, в том числе логотип и слоган кампании, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе избиркома Челябинской области.



В оформлении логотипа использованы цвета российского триколора: рамка из них обрамляет дату голосования, 19 сентября, сверху расположено название мероприятия — «Выборы депутатов Государственной думы». Также стал известен слоган кампании: «Выбираем вместе».

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об официальном назначении даты выборов в Госдуму, тем самым дав старт избирательной кампании. Позже председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объявила, что голосование будет проходить три дня.