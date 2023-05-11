Три кандидата в главы Миасса прошли отбор конкурсной комиссии

Тайное голосование по выбору мэра депутаты проведут через неделю

В Миассе завершилось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа. Все три претендента прошли отбор, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Через неделю депутаты округа проведут тайное голосование и выберут главу муниципалитета.

11 мая в собрании депутатов городского округа прошло заседание конкурсной комиссии под председательством заместителя губернатора Станислава Мошарова. Претенденты на должность главы: начальник управления имущественных отношений местной городской администрации Николай Булдыгин, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, а также генеральный директор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук — прошли тестирование, представили свои программы развития округа. Это стандартная процедура, предшествующая голосованию.

По словам Станислава Мошарова, комиссия сделала объективные оценки — баллы, которые набрали кандидаты. Они складываются из опыта работы, образования, результатов теста, итогового выступления. Станислав Мошаров отметил высокое качество презентаций, комиссии было интересно узнать видение кандидатов.

В итоге Егор Ковальчук набрал 18,8 балла, Николай Булдыгин — 14,7 балла, Виктор Легенчук — 11,7 балла.

Члены комиссии признали всех кандидатов победителями. Они будут представлены собранию депутатов для голосования. Точную дату голосования в собрании депутатов пока не сообщили, известно, что оно пройдет 17 или 18 мая.

Напомним, 3 марта 2023 года депутаты приняли досрочную отставку прежнего главы города Миасса Григория Тонких.