Три челябинских депутата стали зампредами комитета по просвещению Госдумы

Правда, двое из них на Южном Урале не живут

Все три депутата от Челябинской области, вошедшие в состав комитета Госдумы по просвещению, стали первыми заместителями председателя, сообщает пресс-служба парламента. Таким образом, руководящие должности в Думе заняли семеро из 11 победителей выборов на Южном Урале.



По данным пресс-службы Госдумы, первыми заместителями председателя комитета по просвещению стали единоросс Алена Аршинова (прошла по партийным спискам от Чувашии), челябинские «списочники» Михаил Берулава (КПРФ), Максим Гулин («Новые люди») и, как сообщалось ранее, Яна Лантратова, член «Справедливой России — За правду».

Напомним, коммунист Михаил Берулава заканчивал челябинский вуз в 1970-х годах, с тех пор он не имел отношения к Южному Уралу. Тем не менее во время встречи с губернатором Алексеем Текслером Берулава, академик Российской академии образования, пообещал содействовать развитию системы высшего образования и вузовской науки в регионе.

33-летняя Яна Лантратова также больше известна общественной деятельностью на федеральном уровне: в разное время она возглавляла Союз добровольцев России, была ответственным секретарем Совета по правам человека, баллотировалась на пост уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Коренной южноуралец в комитете просвещения — только самый молодой депутат восьмого созыва, 24-летний Максим Гулин, возглавлявший на выборах региональный список «Новых людей».

Интересно, что если молодежь — Гулин, Лантратова, Аршинова — стали первыми заместителями председателя «просветительского комитета», то знаменитый эрудит Анатолий Вассерман (СРЗП) удовлетворился должностью рядового члена.