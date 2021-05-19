Трассу Санкт-Петербург — Челябинск на 100% обеспечат сжиженным газом

На встрече с президентом России такие планы озвучил председатель правления ПАО «НОВАТЭК»

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон сообщил президенту РФ Владимиру Путину о перспективе стопроцентного покрытия дороги от Санкт-Петербурга до Челябинска заправками со сжиженным природным газом (СПГ), сообщает пресс-служба главы государства.



По данным пресс-службы президента России, встреча Владимира Путина и Леонида Михельсона прошла 17 мая. Руководитель «НОВАТЭК» доложил о результатах работы компании в 2020 году и планах развития на ближайшее будущее. В числе прочего речь зашла о работе малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске. Напомним, предприятие было открыто в августе 2020 года. Уже тогда отраслевые СМИ сообщали, что магнитогорское производство обеспечит СПГ сеть заправок вдоль трассы от Челябинска до Северной столицы.

«Также ввели малотоннажный, на 40 тысяч тонн, СПГ-завод в Магнитогорске и планируем в ближайшее время закрыть трассу Санкт-Петербург — Челябинск полностью СПГ-заправками, в том числе и южное направление. Это тоже, я считаю, очень важно. Заправки строим, в том числе у нас уже в Германии около десяти СПГ-заправок, в Польше», — говорится в стенограмме встречи на сайте kremlin.ru.

Добавим, о расширении сети заправок со сжиженным природным газом сегодня, 19 мая, рассказал депутатам ЗСО Челябинской области министр транспорта региона Алексей Нечаев. Глава областного ведомства объяснял парламентариям перспективы насыщения общественного транспорта газомоторными автобусами большой вместимости.