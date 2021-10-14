Транспортную полицию Челябинской области возглавил полковник из Копейска

Сергей Кокшаров за 25 лет прошел путь от конвойного до начальника линейного управления

14 октября офицерам Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте был представлен новый руководитель. Управление возглавил полковник полиции Сергей Кокшаров, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЮУ ЛУ МВД на транспорте.



Нового начальника личному составу представил руководитель отдела профильного отдела УТ МВД по Уральскому округу Дмитрий Кириченко. Он же вручил Кокшарову новое служебное удостоверение.

По данным пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВДТ, Сергею Кокшарову 57 лет, он родом из Копейска. Службу в правоохранительной системе начал в 1996 году — в охранно-конвойном подразделении линейного отдела внутренних дел на станции Челябинск. Вскоре отправился за высшим юридическим образованием в Челябинский институт МВД РФ, закончив его в 2007 году.

С 2015 года Сергей Кокшаров — начальник отдела экономической безопасности регионального линейного управления, а в последние годы занимал должность заместителя начальника управления — начальника полиции ЮУ ЛУ МВДТ. В разное время был награжден медалями МВД «За отличие в службе» трех степеней.