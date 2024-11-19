Алексей Лошкин избран главой Челябинска

За него отдали голоса 30 депутатов городской думы

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В Челябинске завершился конкурс по выборам главы города. Из подавших документы претендентов до финала добрались пять человек, которые сегодня, 19 ноября 2024 года, в статусе кандидатов представили свои программы депутатскому корпусу города.

У каждого из кандидатов — Светланы Мячковой, Алексея Лошкина, Павла Жолобова, Владимира Шамне, Павла Урсаева — было по 10 минут, чтобы тезисно изложить свое видение ближайшего будущего южноуральской столицы.

В ходе голосования Алексей Лошкин набрал 30 голосов «за», два человека проголосовали против его кандидатуры (пять депутатов на заседании отсутствовали).

Уже в статусе избранного главы Алексей Лошкин поблагодарил депутатов за доверие и отметил, что часть предложений своих конкурентов в конкурсе возьмет на вооружение.

«Благодарю за поддержку, много здравых идей и предложений услышал, наиболее интересные предложения проанализирую и использую в работе. Что-то требует уточнений и дополнений по реализации. Всех коллег благодарю вне зависимости от того, как вы проголосовали. Пройти формальный этап — это только первый шаг, точка входа. Главное, что у нас впереди большая работа, ответственность за город и его жителей. Все это требует самоотдачи не только от меня, но от всей команды», — отметил мэр.

Алексей Лошкин добавил, что открыт к взаимодействию для представителей всех партий.