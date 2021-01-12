Телеканал Совета Федерации снял короткометражку о челябинском сенаторе

В главной роли — бывший омбудсмен Южного Урала Маргарита Павлова

Редакция телеканала Совета Федерации в рамках цикла передач «Знакомьтесь — сенатор» разместила в сети Интернет короткометражный фильм о члене верхней палаты парламента РФ от Челябинской области Маргарите Павловой. В 15-минутном видео — рассказ о карьере Маргариты Николаевны как тележурналиста, работе региональным уполномоченным по правам ребенка, а затем и «взрослым» омбудсменом.



«Такие фильмы снимаются про всех сенаторов-новичков, они должны показать, с каким багажом приехал в Москву новый член СФ, что нового он может привнести. Но COVID внес свои корректировки, так что фильм вышел, конечно, очень поздно, я успела проработать в Совете Федерации уже год», — объяснила Маргарита Павлова Первому областному информагентству.

Действительно, на кадрах видно, что фильм снимался летом: с журналистами СФ Маргарита Павлова приезжает на малую родину в Увельский район, посещает студию на бывшем месте работы, общается с коллегами по аппарату омбудсмена. Но, как она сама признается, этот бэкграунд сенатор Павлова активно использует сейчас и намерена использовать в будущем. А ведь бывшая областная уполномоченная по правам человека в СФ занимается силовиками, входит в комитет по обороне и безопасности.

«Везде должен быть баланс. В „силовом“ комитете много социальной направленности — патриотическое воспитание, социальная защита ветеранов и участников боевых действий. Так что работа не совсем новая: в последние четыре года на посту уполномоченного я очень тесно сотрудничала и с прокуратурой, и с ГУФСИН, и с МВД. Сейчас пытаюсь вывести на федеральный уровень наши региональные проекты — кинофестиваль заключенных „Надежда“, конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями „Рожденная побеждать“», — прокомментировала эту «смену вектора» челябинский сенатор.

Добавим, по итогам ноября 2020 года Маргарита Павлова заняла 31 место в рейтинге медиацитируемости среди 170 коллег-сенаторов. Кроме участия в делах комитета по безопасности она недавно вошла в состав межпарламентской группы по сотрудничеству с Беларусью, где, как журналист с многолетним стажем, займется взаимодействием со средствами массовой информации.