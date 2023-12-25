Текслер дал старт сбору подписей в поддержку самовыдвижения Путина в президенты

Южноуральский губернатор первым оставил автограф в подписном листе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт кампании по сбору подписей жителей региона в поддержку главы государства Владимира Путина, который будет участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве самовыдвиженца.

Алексей Текслер пояснил свою гражданскую позицию. По его словам, Владимир Путин — это, прежде всего, гарант развития и реализации начатых крупных инфраструктурных проектов по всей стране и на Южном Урале в частности.

«За последние 20 лет очень много сделано и в стране, и в регионе. Динамика очень серьезная. Посмотрите, какие серьезные инфраструктурные проекты реализуются сейчас в регионе: это и новые дороги, и школы, и больницы. Это крупные проекты в наших городах — в Челябинске, в частности, это и межуниверситетский кампус, и строительство метро; в Магнитогорске парк „Притяжение“, масса новых современных объектов. И конечно, мы гордимся нашей страной, которая отстаивает право быть независимой. Поэтому, разумеется, мы поддерживаем нашего президента», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, в поддержку самовыдвижения кандидату требуется до 18:00 мск 31 января 2024 года представить в ЦИК РФ не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей. От каждого региона должно быть собрано не более 7 500 автографов.

Южноуральцы также могут поддержать решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента — сделать это можно в местных отделениях партии «Единая Россия» и на мобильных стойках в крупных торговых комплексах 17 городов региона. Чтобы оставить свою подпись, нужен только паспорт.