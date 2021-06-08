Технология «Умный город» распространится на весь Южный Урал

Губернатор подписал соглашение с руководителем ЗАО «Интерсвязь»

Губернатор Алексей Текслер и руководитель ЗАО «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев заключили соглашение о развитии в Челябинской области информационных технологий. Соглашение направлено на продвижение в регионе цифровых проектов в образовательных, социальных, экологических и иных направлениях. Документ прописывает меры по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» на Южном Урале.

На встрече обсуждались перспективы внедрения технологий «Умного города» не только в крупных городах Челябинской области, но и в сельской местности, малых населённых пунктах. Также участники встречи говорили о возможности готовит кадры для отрасли информационных технологий в регионе. Губернатор считает, что решить эту проблему возможно только при тесном взаимодействии государства, образовательных организаций и ИТ-компаний.

«Мы обсуждали различные образовательные программы и инициативы. Компания развивается, и специалисты в ИТ-сфере необходимы, здесь мы тоже договорились о партнерстве и на уровне средних профессиональных образовательных организаций и в рамках взаимодействия с вузами, образовательными проектами и программами», — сказал Алексей Текслер.

Компания показала свои проекты в сфере промышленного интернета и Smart City. Среди них мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город», сервис обращений в управляющие компании, «Умный домофон», «Умные парковки», «Промышленный интернет», сервис в сфере здравоохранения и других решениях.



Напомним, на прошлой неделе Алексей Текслер подписал соглашение с гендиректором АНО «Цифровая экономика» Евгением Ковнир на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение призвано внедрить в регионе актуальные цифровые технологии.