Суд отказал челябинскому «Яблоку» в проведении «марша Немцова»

Аргументы администрации Челябинска об опасности таких шествий признаны весомее доводов партии

19 февраля Советский районный суд Челябинска рассмотрел исковое заявление регионального отделения партии «Яблоко» к администрации областного центра. Партийцы пытались добиться разрешения на проведение 27 февраля шествия в память политика Бориса Немцова, убитого шесть лет назад.



Как сообщил Первому областному информагентству руководитель челябинской ячейки «Яблока» Ярослав Щербаков, партийцы заблаговременно подали в мэрию уведомление о проведении массового мероприятия численностью до 499 человек. Предполагалось, что «марш Немцова» пройдет от памятника Курчатову до Алого поля. Однако в администрации проведение митинга не санкционировали, сославшись на опасность коронавируса. Вчера на сторону властей встал и райсуд, где «яблочники» пытались оспорить это решение.

По словам Ярослава Щербакова, сегодня, 20 февраля, партия намерена обжаловать выводы районного суда в апелляционной инстанции.