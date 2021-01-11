Стратегическим планированием в мэрии Челябинска займется дама

Наталья Котова озвучила первое в наступившем году кадровое решение

На первом в 2021 году аппаратном совещании в мэрии Челябинска озвучено новое кадровое решение главы города Натальи Котовой. Начальником управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации назначена Ольга Косикова. Ольга Олеговна, собственно, в последнее время, с октября 2020 года, и исполняла обязанности руководителя этого подразделения, а теперь избавилась от приставки и. о.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Ольга Косикова окончила Челябинский агроинженерный университет по специальности «экономика и управление». В управлении экономики города работает с 2006 года.

Добавим, прежний начальник управления по стратегическому планированию Александр Руденко уволился осенью 2020 года и переехал в Москву.