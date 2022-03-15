Страны и международные организации Запада замалчивают ракетный удар по Донецку

Большинство европейских СМИ проигнорировали обстрел жилых кварталов, остальные обвинили в этом Россию

Очередной брифинг Минобороны РФ был посвящен не боевым действиям, а информационной войне, доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей с территории специальной военной операции на Украине.



По словам пресс-секретаря МО РФ Игоря Конашенкова, европейские государства и США, такие организации, как ООН, ОБСЕ, МКК никак не отреагировали на информацию о ракетном обстреле Донецка днем 14 марта. Напомним, накануне из контролируемого националистами района по центру Донецка выпустили снабженную кассетным боеприпасом ракету комплекса «Точка-У». Эта техника снята с вооружения ВС РФ. В результате погибли более 20 человек, почти 30, в том числе дети, получили тяжелейшие ранения, в том числе травматические ампутации.

Западные СМИ также отказываются освещать это военное преступление. Большинство проигнорировали его, меньшая часть главной деталью материала выставила версию Киева о том, что удар был нанесен русскими. Комментарии России и ДНР игнорировались или сокращались.

Между тем российские военнослужащие проводят на Украине спасательные и гуманитарные операции. За прошедшие сутки, по данным Конашенкова, поступило 11,4 тысячи заявок на эвакуацию в Россию с территории Украины. Из Украины и Донбасса эвакуированы 11,372 тысячи человек, в том числе почти 1,9 тысячи детей.

В города и села в пяти областях Украины и в республики Донбасса доставлено 2,7 тысячи тонн гуманитарного груза. Мирному населению передано 544 тысячи тонн, в том числе медикаменты и продовольствие.

В заложниках нацбатов на Украине остаются более семи тысяч иностранных граждан, им не дают связаться со своими консульствами и посольствами. В портах, остающихся под контролем Киева, кроме этого, насильно удерживаются экипажи 70 иностранных судов.