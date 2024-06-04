Стартовал отбор кандидатов на выборы главы Копейска

На должность претендует два кандидата

В Копейске состоялось заседание конкурсной комиссии по выборам на должность главы округа. До выборов допустили двух кандидатов из семи.

На пост претендуют временно исполняющая обязанности главы Светлана Логанова и директор школы № 44 Сергей Типушков. За них проголосовали восемь членов комиссии.

Напомним, предыдщий глава Копейска Андрей Фалейчик ушел в отставку 9 апреля в связи с переходом на работу в правительство области, он занял пост вице-губернатора. Врио Светлана Логанова ранее занимала должность замглавы Копейска по социальному развитию.