Станислав Наумов снялся с праймериз «Единой России»

О своем решении известный пиарщик и политолог сообщил в социальных сетях

25 мая председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей России и стран ЕАЭС, член президиума Делового совета ЕАЭС Станислав Наумов сообщил о своем намерении сняться с праймериз партии «Единая Россия». Он участвовал в предварительном голосовании по Магнитогорскому одномандатному округу.



«Большое спасибо всем, кто уже зарегистрировался и проголосовал за меня на предварительном голосовании. Обстоятельства складываются таким образом, что я принял решение снять свою кандидатуру с этих выборов. При этом я, безусловно, продолжу заниматься общественной деятельностью в качестве председателя попечительского совета Благотворительного фонда Магнитогорского педагогического колледжа и выполню все полученные от вас наказы и запросы по остальным темам. Буду признателен за поддержку наших с отцом инициатив на сайте roi.ru. Жизнь продолжается! На связи», — написал Станислав Александрович на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, Станислав Наумов зарегистрировался для участия в праймериз в Магнитогорске. Он сам родом из города металлургов, начинал карьеру в 1990-х пресс-секретарем мэрии. Затем, перебравшись в Москву, долгое время работал на разных высоких должностях: помощником руководителя Государственной налоговой службы, пресс-секретарем и помощником вице-премьера Виктора Христенко, заместителем министра промышленности и торговли РФ. Был вице-президентом фонда «Сколково», председателем совета директоров Компании развития общественных связей, членом правления X5 retail group. На сегодня Наумов возглавляет правление Ассоциации фармацевтических производителей России и стран ЕАЭС, входит в президиум Делового совета ЕАЭС. На Южном Урале, кроме Магнитогорского педагогического колледжа, входит в наблюдательные советы Магнитогорского технического госуниверситета и ЮУрГУ.