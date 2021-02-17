Станислав Мошаров о газификации по-чебаркульски: «Вся проблема в коммуникации»

Вице-губернатор встретился с жителями округа

В Чебаркуле жители настолько отчаялись ждать газификации микрорайона Южный, что записали видеообращение к губернатору. Появление «голубого топлива» застряло где-то на стадии согласования проектно-сметной документации, а местным жителям никто ничего не объясняет. По поручению губернатора на встречу с инициативной группой выехал заместитель главы региона Станислав Мошаров.

На встречу в администрации города собрались жители микрорайона Южный, представители подрядной организации, занимающейся проектом строительства сетей, городские власти. По данным городской администрации, еще 19 марта 2019 года был заключен контракт с ООО «Региональный кадастровый центр» на подготовку проекта газораспределительных сетей «Микрорайона Южный Чебаркульского городского округа». На эти цели было выделено три миллиона рублей. Ранее чиновники объясняли затягивание всех мыслимых сроков изменением федерального законодательства.

Так, заместитель главы Чебаркуля Олег Еремин рассказал, что проект был передан в Госэкспертизу еще в декабре 2019 года. Однако в 2020 году начались изменения в законах, которые потребовали подготовки дополнительных документов по проекту. Подрядчик, как утверждают в мэрии, до сих пор готовит эти документы.

В ходе совещания выяснилось, что подрядчик за 484 тысячи рублей выполнил проект газификации Южного. 2,516 миллиона предназначались для прохождения Госэкспертизы. Но на сегодня, спустя почти полтора года, по 8 пунктам проекта — 16 замечаний. Главная претензия госэкспертизы — на земле под газопровод могут быть объекты исторического наследия, то есть земля может представлять интерес для археологов.

Представители министерства строительства и городской администрации рассказали Мошарову, какой контроль велся на каждой стадии разработки документации. Кроме того, ООО «Региональный кадастровый центр» сейчас изо всех сил старается сменить субподрядчика, которому отдал объект.

Рассказы руководителя фирмы-подрядчика Сергея Лосева и чиновников то и дело прерывались репликами с мест от жителей Южного. Чебаркульцы наперебой рассказывали Станиславу Мошарову: мэрия никак не идёт на контакт, даже местный депутат узнал о визите вице-губернатора почти случайно, за полчаса до начала встречи. А отсутствие контакта привело к возникновению слухов: например, в Южном до последнего времени были уверены, что 2,5 миллиона, предназначенные на деле для прохождения Госэкспертизы, нехорошие власти, якобы, перекинули на газификацию одного из поселков в Чебаркульском районе. Мошаров пояснил: эти деньги не освоены и вернулись в бюджет области. Тогда чебаркульцы заволновались, что повторного финансирования ждать ещё долго. Вице-губернатор заверил, что деньги будут.

«Все за всеми следили, а в итоге жители высказывают справедливые претензии, и дело не сделано», — резюмировал Станислав Мошаров.

Вице-губернатор потребовал озвучить четкие сроки работы. Этого, собственно, и просят жители микрорайона уже не первый год.

По словам Светланы Виноградовой, мэра Чебаркуля, дорожная карта по газификации Южного предусматривает ввод газопровода в эксплуатацию к 20 октября. К 1 марта, распорядился Мошаров, все ответственные лица должны максимально проработать устранение замечаний Госэкспертизы.

Между тем, «южане» пояснили, что без газификации не продолжается строительство микрорайона, а у людей, получивших землю под частное домостроительство на льготных условиях, уже истекает срок аренды земли.

«Из-за того, что приходится топить дровами, я, взрослый мужик, должен сидеть в декрете, а жена работать. Потому что за домом надо следить! Мы сами делали дороги в микрорайоне, хотя это работа города», — высказывается один из собравшихся местных жителей Антон Плищенко.

Вдобавок к отсутствию газа в микрорайоне люди озвучивают и другие проблемы: нет дорог, нет освещения, «пляшет» напряжение в сети. Все отдельные «кусочки» все же выполненного благоустройства — за счёт самих горожан.

Вице-губернатор напомнил жителям об инициативном бюджетировании: это вариант оперативно решить самые острые проблемы. Станислав Мошаров подвел итоги встречи: устанавливается жесткий контроль со стороны области за ситуацией, со стороны жителей ожидаются «бюджетные инициативы». В конце мая он планирует еще один выезд в Южный.

«Вся проблема оказалась в коммуникации. Муниципалитет должен жёстко контролировать такие проекты, особенно газификацию. И представительный орган, депутаты — тоже. Проблема в отсутствии коммуникации, мы сделали соответствующие выводы», — прокомментировал после встречи Станислав Мошаров ИА «Первое областное».

18 февраля Светлана Виноградова должна представить вице-губернатору план по запуску газа в Южном к предстоящему отопительному сезону.