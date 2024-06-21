Стала известна сенаторская тройка Текслера

Все претенденты на пост в Совфеде — главы муниципалитетов Челябинской области

Перед выборами губернатора Челябинской области стали известны три кандидата в сенаторы. Алексей Текслер делает ставку на мэрский корпус — все трое представители муниципального самоуправления: глава Челябинска Наталья Котова, мэр Магнитогорска Сергей Бердников и глава Октябрьского района Михаил Молчан.

Будет ли это будет полезно для жителей Челябинской области, ИА «Первое областное» прокомментировал политолог, главный редактор журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов.

«Мне кажется, что сенатор — выходец с „муниципального этажа“ власти будет полезнее для жителей области. В том смысле, что эти люди, мэры, работают непосредственно „на земле“, следовательно, знают реальные сложности, проблемы людей, городов и районов», — отметил он.

Политолог высказал уверенность, что навыки опытных управленцев, кто бы из них ни занял пост, пригодятся на новом месте работы.

«Я сторонник того, чтобы политики не засиживались в должностях, всегда нужна определенная ротация. Уверен, что любой новый человек в сенате привнесет в работу что-то новое, то, что стало остро актуально в последнее время в Челябинской области. А сенатор, который уже долгое время работает в Верхней палате, по сути, бывает в регионе лишь наездами, он уже не чувствует так чутко повседневную ткань жизни», — добавил Сергей Зырянов.

Кроме того, он отметил, что управленческий опыт возможного будущего сенатора наверняка пригодится при работе над законом об организации местного самоуправления.