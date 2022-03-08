США создавали на Украине биологическое оружие

С таким докладом накануне выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

Американцы разрабатывали на Украине военно-биологические программы, заявил накануне, 7 марта, начальник войск радиационной, химической и билогической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Первое областное информагентство приводит тезисы из его доклада.



«На территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Дитра)», — сообщил 7 марта на брифинге генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным российской разведки, в разработке проектов участвуют аффилированные с американским военным ведомством компании, в первую очередь, Black and Veatch (Блэк энд Витч). Работы ведутся по трем основным направлениям. Как утверждает сторона США, в первую очередь они ведут мониторинг биологической обстановки в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Напомним, кстати, что именно отказ Украины от вступления в НАТО — одна из основных задач специальной военной операции, ведущейся сейчас российскими войсками.

Вторая задача американских ученых — сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление — научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона.

Кроме того, в 2020-2021 годах Минобороны Германии проводило на Украинге изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов. Под предлогом испытаний лекарства от коронавируса из Украины в НИИ сухопутных войск США было вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных ковидом.

Самое страшное — затеянная, по данным Игоря Кириллова реформа украинской системы здравоохранения. Эта программа уже привела к неконтролируемому властями росту заболеваний особо опасными и экономически значимыми инфекциями. На Украине фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Страна уже попала в рейтинги ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) как территория с крайне высокой опасностью полиомиелита.

«Мы считаем, что в 2007 году штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины. Управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины. По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ», — заявил генерал-лейтенант.

Сейчас на Украине экстренно заметают следы опасной деятельности. Российское военное ведомство сообщает, что украиснкий Минздрав еще 24 февраля распорядился полностью уничтожить биоагенты в лабораториях

«Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве. Вот некоторые из них: только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, 10 — с бруцеллезом, 5 — с чумой. Всего — более 320 емкостей», — сообщает Игорь Кириллов.

Все вместе свидетельствует о том, что США и Украина нарушали Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. Те самые высокопатогенные вирусы «супергриппа» и «суперчумы», о которых обыватели только читали в фантастических романах, разрабатывались под боком у России.

