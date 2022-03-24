США объявили о введении новых санкций против России

В список вошли 328 депутатов Госдумы

«Это действие согласуется с аналогичными действиями, предпринятыми Европейским союзом, Соединенным Королевством и Канадой. Управление по контролю за иностранными активами вносит в список несколько компаний, входящих в оборонно-промышленную базу России и производящих оружие, которое использовалось Россией в нападениях на население, инфраструктуру и территорию Украины»,

— сообщил Минфин США.