США объявили о введении новых санкций против России. Об этом сообщает американский Минфин. В санкционный список вошли 328 депутата Госдумы, а также другие физические и юридические лица, в том числе глава «Сбера» Герман Греф и объекты российской оборонно-промышленной базы.

«Это действие согласуется с аналогичными действиями, предпринятыми Европейским союзом, Соединенным Королевством и Канадой. Управление по контролю за иностранными активами вносит в список несколько компаний, входящих в оборонно-промышленную базу России и производящих оружие, которое использовалось Россией в нападениях на население, инфраструктуру и территорию Украины», — сообщил Минфин США.
Минфин добавил, что 48 компаний будут «отключены от западных технологических и финансовых ресурсов». Также Минфин США заявил, что действующие санкции теперь распространяются на любые операции с золотом, если они связаны с Банком России.

Напомним, что сегодня Великобритания опубликовала очередной санкционный список против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. В него вошли как российские компании, так и руководители некоторых организаций. В перечень также попал Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева из Миасса.

Ранее Россия ввела санкции против американских политиков и 313 граждан Канады.