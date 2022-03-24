США объявили о введении новых санкций против России. Об этом сообщает американский Минфин. В санкционный список вошли 328 депутата Госдумы, а также другие физические и юридические лица, в том числе глава «Сбера» Герман Греф и объекты российской оборонно-промышленной базы.
«Это действие согласуется с аналогичными действиями, предпринятыми Европейским союзом, Соединенным Королевством и Канадой. Управление по контролю за иностранными активами вносит в список несколько компаний, входящих в оборонно-промышленную базу России и производящих оружие, которое использовалось Россией в нападениях на население, инфраструктуру и территорию Украины», — сообщил Минфин США.
Минфин добавил, что 48 компаний будут «отключены от западных технологических и финансовых ресурсов». Также Минфин США заявил, что действующие санкции теперь распространяются на любые операции с золотом, если они связаны с Банком России.
Напомним, что сегодня Великобритания опубликовала очередной санкционный список против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. В него вошли как российские компании, так и руководители некоторых организаций. В перечень также попал Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева из Миасса.
Ранее Россия ввела санкции против американских политиков и 313 граждан Канады.
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