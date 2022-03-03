США и Европа насыщают Украину наемниками

В Минобороны РФ рассказали, откуда прибывают в зону спецоперации вооруженные иностранцы

В США развернута масштабная агитация по привлечению сотрудников частных военных компаний к участию в боевых действиях на Украине, заявил в очередном брифинге пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков. Не отстают от американцев некоторые европейские страны.



По словам Игоря Конашенкова, прибывшие на Украину наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны. Прибывают профессионалы: они активно используют поставляемое Западом Киеву непростое в освоении оружие — противотанковые комплексы Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

В Минобороны отмечают, что Великобритания, Дания, Латвия, Польша, Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского Иностранного легиона планирует направить военнослужащих-этнических украинцев для помощи киевскому режиму. Всего, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, ожидаются прибытие около 16 тысяч иностранных наемников, для них официально вводится безвизовый режим

Как оказалось, только на минувшей неделе через Польшу в зону спецоперации прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Военное ведомство России указало военному атташе Хорватии при московском посольстве на незаконную деятельность гражданина Хорватии Денниса Шеллера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году и формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину сейчас.

«Все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленных. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании — привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский режим, семь раз подумать перед поездкой», — резюмировал Игорь Конашенков.