Справедливороссов сняли с довыборов в Калининском районе Челябинска

В местном ТИК утверждают, что партия не представила решение о выдвижении кандидатов в районный совет депутатов

6 августа в Калининском районе Челябинска разразился скандал: в сентябре тут предстоит, помимо выборов в Госдуму, голосование за четыре мандата местных депутатов. Со всех четырех довыборов территориальная избирательная комиссия сочла необходимым снять кандидатов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального избиркома.



По данным облизбиркома, на четыре мандата депутатов Калининского района Челябинска претендовал 41 кандидат. После проверки сданных 4 августа документов пртенеднтов осталось только 30, в числе отвергнутых — все четыре кандидата от «СРПЗП». Как пояснил председатель ТИК Калининского района Андрей Курмаев. Снятые кандидаты не предоставили полные пакеты документов для регистрации, кто-то скрыл сведения о судимости, кто-то просто неправильно оформил бумаги. Что касается справедливороссов, то решение об их выдвижении не было подкреплено документом от совета районного отделения. Эта бумага поступила в ТИК только после выявления ошибки.

По округам Калининского района №№ 6, 11, 18, 21 выдвигались от СРПЗП помощники депутата ЗСО Дмитрия Ларина Илья Пермяков и Анна Мадаминова, Дмитрий Бельский и директор центра энергосбережения и экологии Дмитрий Иванов. Решение по недочетам работы их партии будет принято на ближайшем заседании ТИК. В реготделении «Справедливой России» на момент публик4ации материала комментариев получить не удалось.