«Справедливая Россия» отказалась от первомайских митингов на Южном Урале

Партийцы объясняют этот шаг угрозой третьей волны коронавируса

Председатель регионального отделения «Справедливой России — за правду» в Челябинской области Валерий Гартунг 27 апреля выступил с официальным заявлением об отказе партийцев от участия в первомайских шествиях и демонстрациях. Об этом сообщает пресс-служба реготделения СР.



«Совсем скоро мы снова будем отмечать Праздник Весны и Труда. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу политическую жизнь. В ряде стран набирает обороты третья волна коронавирусной инфекции. Закрыты многие туристические направления. <...> В сложившейся ситуации проводить массовые мероприятия преждевременно и безответственно», — говорится в обращении Валерия Гартунга.

По словам Гартунга, несмотря на отказ от массовых мероприятий «справедливороссы» намерены продолжать работу и «требования, сформулированные на основе обращений жителей Челябинской области, довести до законодательных и исполнительных ветвей власти всех уровней».

Напомним, ранее от первомайских шествий отказалось региональное отделение «Единой России». Традиционное шествие «Бессмертного полка» в День Победы также запланировано только в онлайн-формате.