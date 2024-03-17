Спикер ЗСО Олег Гербер оценил работу 30 УИКов Челябинской области

Он побывал в Центре общественного наблюдения

Председатель Законодательного собрания Челябинской области, руководитель фракции «Единой России» Олег Гербер посетил ЦОН, подробнее узнал об организации мониторинга за ходом голосования, и сам принял участие в нем как общественный наблюдатель.

«Сегодня с утра заехал в Центр общественного наблюдения. Идет мониторинг ситуации на участках, работают волонтеры. Центр организован для того, чтобы работать в нем было комфортно. Видеостена, которую можно считать достопримечательностью, не единственная возможность осуществлять наблюдение, есть и персонализированные рабочие места. Я сам успел понаблюдать за происходящим на 30 участках. Был рад увидеть, что, несмотря на раннее время, люди активно голосуют», — прокомментировал он.

Спикер также поделился несколькими наблюдениями по итогам двух дней голосования.

«Несмотря на все попытки запугать нас, помешать работе избиркомов, сорвать голосование нашим недругам не удается. Выборы организованы четко, обстановка на участках спокойная. Люди голосуют активно. Это подтверждает явка. В Челябинской области за два дня она составила 59,28%. И еще одна особенность этих выборов, которая меня очень радует: многие приходят на выборы целыми семьями. Хорошая традиция возрождается и укрепляется. Потому что чувство общности, семьи очень важно для всех нас, для нашей страны», — сказал Олег Гербер.

Напомним, сегодня, 17 марта, основной день голосования на выборах президента России. Избирательные участки будут открыты до 20:00.