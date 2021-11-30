Спикер ЗСО Александр Лазарев назвал имена новых заместителей

В Законодательном собрании грядут кадровые перестановки

30 ноября председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев на рабочем совещании озвучил кадровые решения по кандидатурам на вакантные места заместителей, сообщает пресс-служба ЗСО. Освободившиеся после выборов в Госдуму и смены руководителя областного парламента кресла займут Олег Гербер, Павел Шиляев и Павел Киселев.



«Прошли консультации с секретарем регионального отделения партии „Единая Россия“, губернатором Алексеем Текслером. Уверен, что названные кандидатуры пройдут все необходимые согласования по партийной линии и будут поддержаны депутатами на заседании Законодательного собрания 23 декабря. Коллеги выразили согласие и готовность работать в новом статусе. Законодательное собрание Челябинской области всегда отличалось командным духом работы. Уверен, что кадровые решения позволят нам сохранить традиции и придать новый импульс работе областного парламента», — заявил Александр Лазарев.

По данным пресс-службы ЗСО, генеральный директор АО «Обл-ТВ» Олег Гербер продолжит руководить комитетом по информационной политике и одновременно станет вице-спикером. Павел Шиляев, действующий председатель комитета по промышленной политике, энергетике и транспорту, в должности заместителя председателя ЗСО продолжит курировать работу «своего» комитета, но руководство в подразделении сменится. Павел Киселев рекомендован на должность вице-спикера на постоянной основе, в его зоне ответственности будут комитет по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению и аграрный комитет.

Пройдут и другие перестановки. Так, действующий зампредседателя Заксобрания Вадим Ромасенко будет курировать комитет по экономической политике и предпринимательству. Другому вице-спикеру, Юрию Карликанову, предложено взять на себя работу комитета по строительной политике и ЖКХ, который должен возглавить депутат Алексей Денисенко.

Кроме того, принято решение внутри фракции «Единой России» в областном парламенте. Возглавляет ее сам Александр Лазарев, а вот посты заместителей руководителей фракции предложены Сергею Буякову и Михаилу Видгофу.

Как сообщало Первое областное информагентство, до последнего времени из семи штатных заместителей председателя в ЗСО наличествовали только четверо: два вице-спикера, Олег Голиков и Владимир Павлов, после выборов в сентябре 2021 года стали депутатами Государственной думы и покинули областной парламент. Занимавший пост первого заместителя Александр Лазарев после отставки прежнего председателя Владимира Мякуша 16 ноября был избран новым спикером и также освободил свой пост.

Ранее Александр Лазарев заявлял, что кадровые решения в Заксобрании будут приняты не ранее чем через полтора-два месяца после его избрания, так как выдвижение любой кандидатуры на должность зампреда требует длительных консультаций с партией, губернатором и другими инстанциями. Однако, как видим, все завершилось гораздо более оперативно.