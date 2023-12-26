Спикер Заксобрания Олег Гербер поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах президента

Председатель поставил свою подпись за его кандидатуру

Сегодня свою подпись за кандидатуру Владимира Путина для участия в выборах президента поставил и председатель Законодательного Собрания Олег Гербер. Спикер пояснил корреспонденту ИА «Первое областное», что особую ценность в курсе действующего президента для него представляет поддержка семьи, материнства, детства, уважение к старшему поколению.

«Семья для меня имеет высшую ценность из всего, что может быть, потому я и поддерживаю курс нашего президента, который продвигает традиционные семейные ценности, институт семьи как таковой. Это поддержка и материнства и детства, и молодежи, и старшего поколения», — отметил Олег Гербер.



Добавим, Олег Гербер пришел в пункт сбора подписей не один, а с членами своей семьи:

«Со мной сегодня одна из моих дочерей со своим молодым человеком, которые родились-то ещё тогда, когда не было маткапитала и только разрабатывались все те меры, которые сейчас воплощены в реальность. Ребята впервые будут голосовать на предстоящих президентских выборах, а сегодня они выразили желание прийти вместе со мной в пункт сбора подписей, чтобы выразить свою поддержку самовыдвижению Владимира Владимировича Путина, — добавил Олег Гербер.

Он также напомнил, почему важно, чтобы как можно россиян приняли участие в выборах:

«Всегда важно ходить на выборы, это развитие некой политической культуры. Но в сегодняшней ситуации важно продемонстрировать единение и сплочение, чтобы все как один встали и пришли на выборы, причем вне зависимости от того, какого кандидата они готовы поддержать. Это не имеет никакого значения. Все должны пойти и проголосовать».

Напомним, для участия в выборах президента за кандидатуру Владимира Путина необходимо собрать до 31 января 300 тысяч подписей. Южноуральцы могут оставить свои подписи в 17 специальных пунктах, а также во всех отделениях партии «Единая Россия».