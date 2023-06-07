Спикер Заксобрания Челябинской области заявил о сложении полномочий

Александру Лазареву предложено перейти на работу в областное правительство

Председатель Законодательного cобрания Челябинской области Александр Лазарев покидает свою должность и слагает с себя депутатские полномочия. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального парламента, распространившей обращение спикера по этому поводу. По его словам, губернатор Алексей Текслер предложил новое ответственное направление работы. Планируется, что Александр Лазарев перейдет на работу в областное правительство в качестве заместителя главы региона, курирующего восстановление подшефных территорий.

«Готов приложить максимум усилий для выполнения новых задач. Прежде всего благодарю своих избирателей за поддержку и нашу общую работу. Мы многое сделали вместе, и я не оставлю свой округ без внимания и впредь. Коллегам по Законодательному собранию признателен за эффективную законодательную деятельность. Областной парламент всегда отличали командные и конструктивные отношения с исполнительной властью. Нам удалось их сохранить»,— отметил Александр Лазарев.

Также спикер областного парламента отметил, что результатом совместной работы стали законодательные решения по поддержке бизнеса, промышленности, участников спецоперации и их семей. Депутатский корпус, по его словам, оперативно реагировал на вызовы времени и запросы южноуральцев. Заявление о досрочном сложении полномочий рассмотрят на ближайшем заседании ЗСО.

Что касается нового места работы, то, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Александру Лазареву предложено занять должность вице-губернатора Челябинской области.

«Планируется, что в новом качестве Александр Лазарев сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами России, будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу», — заявили в областном правительстве.