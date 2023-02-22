Спикер Заксобрания Челябинской области оставил пост руководителя фракции «Единой России»

Президиум регионального отделения партии выдвинул на эту должность две кандидатуры

Председатель областного парламента Александр Лазарев сложил полномочия руководителя фракции «Единой России» в Законодательном собрании региона. Соответствующее заявление согласовали члены президиума регионального политсовета (РПС) единороссов под руководством секретаря Челябинского регионального отделения партии, губернатора Алексея Текслера. Как сообщили в пресс-службе реготделения ЕР, президиум рекомендовал две кандидатуры для избрания на должность руководителя фракции в ЗСО.

Сам Александр Лазарев предложил кандидатуру заместителя председателя ЗСО по информационной политике Олега Гербера. На данный момент Олег Гербер занимает пост заместителя секретаря реготделения ЕР, возглавляет комиссию по информационно-агитационной работе регионального политсовета партии и является генеральным директором АО «Областное телевидение».

Вторым кандидатом на пост руководителя партийной фракции в областном парламенте стал Александр Мотовилов, член президиума РПС, руководитель межмуниципального координационного совета «Южный». Обе кандидатуры были одобрены кадровой комиссией.

Также Алексей Текслер рассмотрел на заседании вопрос по проведению предварительного партийного голосования, где отберут кандидатов для выдвижения от ЕР на предстоящие в этом году выборы. В сентябре 2023 года будут распределены 77 мандатов в органах местного самоуправления. Процедура предварительного голосования пройдет в электронном формате и по двум моделям.

В рамках первой модели все избиратели, прописанные в границах округа, будут голосовать за своего кандидата на довыборы в собрание депутатов Магнитогорска, где распределят один мандат. В остальных территориях будет действовать вторая модель (муниципалитеты, где меньше 5 тысяч избирателей), где за будущих кандидатов от партии будут голосовать только члены «Единой России», проживающие в границах округа.