Спикер южноуральского Заксобрания Олег Гербер записался на праймериз «Единой России»

Он рассказал, почему идет на эту процедуру уже в третий раз

Олег Гербер, председатель Законодательного собрания Челябинской области, зарегистрировался в качестве кандидата на процедуру предварительного голосования партии «Единая Россия», сообщил спикер на своей личной странице в соцсети.

Напомним, праймериз предшествует избирательной кампании в южноуральский парламент и от поддержки избирателей будет зависеть, кто именно из кандидатов представит партию на предстоящих осенью 2025 года выборах.

Олег Гербер пояснил, почему он уже в третий раз принимает участие в данной процедуре:

«„Единая Россия“ — единственная партия, которая открыто и гласно проводит такой отбор своих кандидатов. Для меня важно и ценно, что я работаю в составе такой уникальной команды, которая сформировала одну из главных политических сил в стране. Планирую и дальше свою жизнь связать с работой в интересах южноуральцев, в интересах нашего региона и страны, вместе с партией».

Предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Победители представят партию на выборах в Законодательное собрание Челябинской области и в 37 органов местного самоуправления осенью.

Также в пресс-центре ЧРО «ЕР» сообщили, что в этом избирательном цикле партия продолжает поддерживать бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО, которые решили участвовать в процедуре и попробовать свои силы в политике, сохраняется преференция — дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании. Помимо этого, участники СВО смогут пройти специальный курс кадрового проекта Высшей партийной школы «ПолитСтарт».