Спикер следственного управления стал новым федеральным инспектором по Челябинской области

Владимир Шишков перешел на работу в полпредство

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев назначил нового федерального инспектора по Челябинской области. Им стал Владимир Шишков — бывший старший помощник главы регионального следственного управления СК по взаимодействию с общественностью и СМИ. О назначении сообщает официальный сайт уральского полпредства.

Владимир Шишков родился в 1972 году в Миассе. Имеет военно-инженерное и юридическое образование. Более 30 лет отслужил в органах прокуратуры и следствия Челябинской области.

Новый федеральный инспектор отказался комментировать свое назначение.