Специалисты по детскому отдыху получат компенсацию от правительства

Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении субсидий бизнесменам и юрлицам, которые занимаются дополнительным образованием детей и детским отдыхом. Как сообщает пресс-служба российского правительства, предприниматели смогут компенсировать пять процентов от затрат на развитие инфраструктуры или наем специалистов.



По данным пресс-службы правительства РФ, ранее предприятиям, работающим с детьми, полагалось возмещение процентов по взятым кредитам. Теперь компенсация распространяется на сумму фактических затрат на совершенствование образовательной инфраструктуры, текущий и капитальный ремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов, наем специалистов по работе с детьми с особенностями развития. Размер компенсации — пять процентов.

Поддержка также распространяется на компании, занятые в сфере детского отдыха. Чтобы получить субсидию, нужно принять участие в конкурсе, который сейчас готовит министерство просвещения. Детали конкурса пока неизвестны, информацию о нем власти обещают обнародовать позднее.