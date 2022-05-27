Союз журналистов Челябинской области пожаловался в ЗСО на фальшивых коллег

В СЖ заявляют, что работе профессиональных СМИ регулярно мешают выдающие себя за журналистов самозванцы

В Челябинском областном отделении Союза журналистов бьют тревогу: в России на широкую ногу поставлена торговля удостоверениями сотрудников СМИ. Получив такие «корочки», фальшивые корреспонденты дискредитируют профессию в глазах аудитории и респондентов. 27 мая на заседании комитета ЗСО по Челябинской области с докладом о псевдоколлегах выступила руководитель регионального Союза журналистов Светлана Зайцева, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Светлана Зайцева рассказала депутатам, что в последние годы от действий обладателей купленных удостоверений все больше страдают профессионалы.

«Особенно широко разворачивается в Интернете торговля редакционными удостоверениями перед несанкционированными акциями. Зачастую их приобретали люди, провоцировавшие сотрудников правоохранительных органов, а затем вместе с ними страдали и настоящие журналисты. Кроме того, некоторые такие «сотрудники» злоупотребляют своими правами: собирают информацию в пользу третьих лиц, для раскрутки своих личных страниц в соцсетях и так далее. Мы проверяли несколько таких ситуаций — выяснялось, что такие нештатники даже никогда не публиковались в своих СМИ, или их материалы появлялись в Сети задним числом», — объяснила проблему Светлана Зайцева.

Закон «О СМИ» запрещает использование прав журналиста для распространения слухов, сбора информации в пользу третьих лиц, сокрытия информации. Но вот ответственности за эти поступки закон не предусматривает. Этим и пользуются самозваные корреспонденты. Но любые попытки изменить этот ФЗ натыкались на сопротивление части профессионального сообщества и расценивались как покушение на свободу слова. А неправомерное использование редакционного удостоверения очень сложно доказать.

«Псевдожурналисты дискредитируют саму профессию в глазах самых разных респондентов. Если где-то побывали и оставили о себе нехорошее впечатление вот такие „коллеги“, то потом и к профессионалу будет негативное отношение. Предложений по урегулированию ситуации несколько, надо превратить их в законодательную инициативу и выйти с ними на федеральный уровень. Например, глава регионального управления Роскомнадзора Марина Оленина предложила законодательно закрепить порядок выдачи редакционных удостоверений. Если за действия таких псевдожурналистов будут нести ответственность редакции — это может серьезно изменить ситуацию. Инициативу будем обсуждать с профессиональным сообществом. Нельзя допустить раскола в среде настоящих специалистов», — прокомментировал ситуацию председатель комитета по информационной политике ЗСО Олег Гербер.