Советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева посетит Челябинск в преддверии выборов в Госдуму

Политик обсудит с экспертами экологию и внутренний туризм

Советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева посетит Челябинск в преддверии выборов в Госдуму. Во время визита она обсудит с урбанистами и экспертами самые наболевшие проблемы Южного Урала, в частности, экологию и внутренний туризм, сообщает пресс-служба партии.

Челябинск — не первый город, который посещает Сардана Авксентьева. Ранее политик побывала в Белгороде, Волгограде, Астрахани, Воронеже и Подмосковье. Накануне она посетила Тверь.

«Одно дело, когда градоначальника выбирают из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией или из числа депутатов, и совсем другое, когда его избирают горожане. Такой мэр обладает полной легитимностью и вправе выступать от имени всего населения. Так что исправить нынешнее положение вещей можно, попробовав что-то „подкрутить“ в нынешней системе», — объясняет сторонница «Новых людей».

О прямых выборах мэра Сардана Авксентьева знает не понаслышке. В 2018 году она была избрана жителями Якутска на пост главы города. В этой должности она проработала чуть больше двух лет и стала одним из самых популярных мэров в России.

В январе 2021 года Сардана Авксентьева досрочно сложила с себя полномочия из-за проблем со здоровьем. На предстоящих выборах в Госдуму она будет представлять партию «Новые люди». Вместе с лидером Алексеем Нечаевым она входит в федеральный список кандидатов от партии.