Совет депутатов Каслей в полном составе сложил свои полномочия

Решение знаменует новый этап в жизни муниципалитета

Сегодня, 31 мая 2024 года, распущен Совет депутатов Каслинского городского поселения. Решение было принято накануне, когда народные избранники 11 голосами против одного проголосовали за досрочное сложение депутатских полномочий. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Каслинского муниципального района Игорь Колышев.

Он отметил, что данное решение знаменует новый этап в жизни муниципалитета: после выборов нового состава Совета депутатов в сентябре 2024 года вступят в силу изменения, внесенные в Устав города, — о ликвидации администрации городского поселения и возложении ее полномочий на администрацию Каслинского района.

«Решение знаковое и ответственное. Единой администрацией будем решать вопросы водоснабжения города, ремонтировать городские дороги, оптимизируем движение городского пассажирского транспорта, займемся вопросами благоустройства — и это только первоочередные задачи», — прокомментировал глава муниципалитета.

«Будем делать нашу работу так, чтобы слово „Касли“ вызывало только позитивные эмоции», — добавил Игорь Колышев.