Социологи РАНХиГС представили топ‑50 самых известных и влиятельных челябинцев

В лидерах рейтинга — по-прежнему губернатор Алексей Текслер

Лаборатория прикладной социологии и политологии челябинского филиала РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) не в первый раз проводит исследование известности представителей региональной элиты. Как сообщает пресс-служба вуза, первая десятка участников топа осталась за последние полгода практически неизменной.



Участников рейтинга методом закрытого анкетирования определяли 46 экспертов, известность VIP-персон высчитывалась как среднее значение оценок, выставленных аналитиками.

Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На втором месте в топ — депутат Государственной думы, руководитель реготделения партии «Справедливая Россия» по Челябинской области Валерий Гартунг. На третьей строчке — первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она впервые вошла в первую тройку, так что остальные участники рейтинга невольно опустились на одну ступеньку.

Четвертое место занимает председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, который в прошлом году был на третьем месте. Пятое принадлежит председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. На шестом также бизнесмен, владелец группы компаний «Ариант» Александр Аристов.

На седьмой строчке — глава города Челябинска Наталья Котова. Напомним, недавно Наталья Петровна на публичных слушаниях презентовала стратегию социально-экономического развития города до 2035 года, что вызвало бурные обсуждения. В РАНХиГС полагают, что это сыграло свою роль в определении Котовой в первом десятке самых известных южноуральцев.

Восьмое место в рейтинге известности — у депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Девятую позицию занимает первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин. За прошедшие полгода он поднялся в рейтинге известности на три строчки, а по сравнению с 2020 годом — и вовсе на двадцать три позиции.

Замыкает десятку представителей региональной элиты ректор Южно-Уральского государственного университета и депутат ЗСО Александр Шестаков.



Текст: Даниил Паньков