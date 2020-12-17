Социологи РАНХиГС опубликовали очередной рейтинг влияния и известности VIP-персон

В тройке лидеров по влиятельности — губернатор, главный металлург и генерал госбезопасности

Лаборатория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС разложила VIP-ов Южного Урала по степени влияния на жизнь региона в 2020 году. Первое место безусловно принадлежит губернатору Алексею Текслеру, опередившему по влиятельности ближайшего соперника на 9,06 балла. Второе место традиционно принадлежит председателю совета директоров Магнитогорского меткомбината Виктору Рашникову. Неудивительно, если учесть влияние самого предприятия на жизнь юго-западной части области — Магнитогорска и прилегающих районов. На третьем месте — генерал-майор Сергей Сизов, начальник регионального УФСБ. ТОП-5 замыкают первые вице-губернаторы Виктор Мамин и Ирина Гехт.

Вторую пятерку открывает снова знатный металлург — владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. За ним следует силовик — региональный прокурор Виталий Лопин, на седьмом месте — председатель ЗСО Владимир Мякуш. Замыкают десятку вице-губернатор Анатолий Векшин и руководитель полицейского главка области Андрей Сергеев. Глава Челябинска Наталья Котова занимает по влиянию 15—16 место, набрав одинаковое количество баллов с «предпринимателем» Сергеем Вайнштейном.

Во второй десятке также нашлось место генеральному директору «Областного телевидения», депутату ЗСО Олегу Герберу, председателю областного суда Вячеславу Малашковцу, лидеру «Справедливой России» Валерию Гартунгу. Интересно, что рейтинги влиятельности и известности не совпадают почти не по одному пункту.

На первом месте по известности — снова губернатор Алексей Текслер, но сразу за ним — Валерий Гартунг и Владимир Мякуш, а Виктору Рашникову достается уже четвертое место. Наталья Котова по известности на восьмом месте, кроме нее в первой десятке по узнаваемости — вице-губернатор Вадим Евдокимов, депутат Госдумы Владимир Бурматов, Ирина Гехт возглавляет вторую пятерку.

Всего в рейтингах так или иначе отмечено 107 представителей региональной элиты.

