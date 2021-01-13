Рейды запланированы вместе с представителями частных охранных организаций, казачества, добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.
«В Магнитогорске выведены дополнительные наряды сотрудников полиции. Полицейскими городского Управления и приданных сил организовано обследование мест массового пребывания граждан и прилегающих к ним территорий с использованием технических средств и служебно-розыскных собак. Приняты дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности», — сообщили в городском управлении МВД.
Также стражами правопорядка и сотрудниками управления Росгвардии, Роспотребнадзора и администрацией города запланированы проверки развлекательных заведений, клубов и баров по мерам соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
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