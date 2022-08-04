Служащие на границе с Украиной сотрудники ФСБ станут ветеранами боевых действий

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Пограничники, охраняющие госграницу России с Украиной и ЛДНР, получат статус ветеранов боевых действий. Президент РФ Владимир Путин утвердил соответствующие поправки в федеральном законе «О ветеранах», текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.



Как следует из текста документа, статус ветерана боевых действий получат военнослужащие ФСБ, в том числе ушедшие в отставку или ставшие инвалидами из-за ранений, увечий или заболеваний, которые выполняли «задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года».

Напомним, законопроект о присвоении пограничникам статуса ветеранов был разработан группой депутатов Госдумы РФ, в том числе при участии парламентариев от Челябинской области Яны Лантратовой и Дмитрия Вяткина.

Ранее статус ветерана боевых действий получили военнослужащие других силовых структур, задействованные в спецоперации, а также гражданский персонал, работающий в зоне боевых действий, и военные корреспонденты.