Следственный комитет изучит законность бизнеса уехавшего за границу челябинского депутата

Провести проверку в отношении Марселя Хазиева поручил Александр Бастрыкин

Следственное управление СКР по Челябинской области проведет процессуальную проверку в отношении районного депутата. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального СУ СКР, речь идет о депутате Центрального района Челябинска Марселе Хазиеве.



По данным информационного центра СК РФ, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о противоправных действиях районного депутата из Челябинской области. По результатам проверки руководитель регионального следственного управления Петр Решетников должен будет представить руководству доклад.

«Речь идет о Марселе Хазиеве и организованном им образовательном бизнесе, подробности пока отсутствуют», — сообщил Первому областному информагентству старший помощник руководителя СУ СКР Владимир Шишков.

Несколько месяцев назад Марсель Хазиев покинул Россию, что сам подтверждает в комментариях к постам на личной странице в соцсети «ВКонтакте».