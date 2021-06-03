СК РФ: Иван Белавкин получил от бизнесмена более миллиона рублей

Следственные органы готовятся предъявить обвинение первому заместителю министра строительства региона

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В СК РФ раскрыли сумму взятки, полученной, по версии следствия, первым заместителем министра строительства Челябинской области Иваном Белавкиным. В пресс-службе регионального следственного управления подтвердили факт задержания чиновника.



Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области, преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение дела. На данный момент Белавкин официально подозревается в получении взятки в особо крупном размере — то есть преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации».

Сейчас решается вопрос о предъявлении Ивану Белавкину обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, утром 3 июня стало известно о следственно-оперативных действиях в помещениях Минстроя Челябинской области. В самом министерстве Первому областному информагентству подтвердили, что силовики работают в кабинете первого заместителя министра. Также данные о возбуждении уголовного дела в отношении Белавкина подтвердили в пресс-службе губернатора Южного Урала.