Сибагатулла Аминов остался главой Кунашакского района

Руководителя переизбрали на новый срок.

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов переизбрался на новый срок на ту же должность. За действующего главу проголосовали 15 из 17 депутатов, ещё двое высказались против. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе администрации Кунашакского района. Информацию о переизбрании Сибагатуллы Аминова также подтвердил и вице-губернатор Станислав Мошаров.



«На заседании Собрания депутатов Кунашакского муниципального района переизбран главой района Сибигатулла Аминов. Глава избран из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией по результатам конкурса. В заседании приняли участие 17 из 17 депутатов»,— отметили представители администрации Кунашакского района.

Добавим, Сибагатулла Аминов является уроженцем Кунашакского района. Он родился в августе 1954 года в селе Караболка. В 2004 году Сибагатулла Аминов окончил ЮУрГУ по специальности «менеджмент». Глава Кунашакского района является кандидатом экономических наук. Отметим, по сообщениям местных СМИ, оппозиция требовала от Сибагатуллы Аминова сняться с конкурса.