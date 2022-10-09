Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим войсками в зоне спецоперации

С октября 2017 года он возглавляет Воздушно-космические силы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин»,— сказал он.

Сергей Суровикин родился в Новосибирске в 1966 году. В 1987 году окончил Омское высшее командное военное училище с золотой медалью, в 1995 году — Военную академию имени. М.В. Фрунзе с отличием, в 2002 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ, также с отличием.

Служил в Афганистане, Таджикистане, Чечне. В октябре 2013 года был назначен командующим войсками Восточного военного округа. С марта 2017 года возглавлял группировку российский войск в Сирии. С октября 2017 года является главнокомандующим Воздушно-космическими силами.

В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин присвоил Сергею Суровикину звание генерала армии.