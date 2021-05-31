Челябинские единороссы назвали партийный список кандидатов

Лидером по числу голосов стал известный хоккеист Сергей Гомоляко

31 мая Челябинское региональное отделение «Единой России» подвело итоги предварительного голосования по отбору кандидатов в Госдуму. На брифинге оргкомитета праймериз были названы лидеры по одномандатным округам и партийному списку, передает корреспондент ИА «Первое областное».



«В праймериз приняли участие порядка шести процентов от общего числа избирателей региона. Отмечу большую активность и участников, и голосующих. Мы получили 198 заявок, по итогам предоставления документов 135 кандидатов попали в бюллетени. Голосующих набралось почти 154 тысячи человек. Особенностью процедуры стал тренд на омоложение партии: треть участников праймериз — общественники и волонтеры, а половина кандидатов — вообще беспартийные», — рассказал руководитель областного оргкомитета Анатолий Векшин.

Руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев рассказал о технических особенностях праймериз ЕР-2021. По его словам, голосование проводилось на платформе блокчейн, ключ для расшифровки бюллетеней был разделен на четыре части, которые раздали четырем членам федерального оргкомитета. В ночь на 31 мая в присутствии председателя партии Дмитрия Медведева эти ключи объединили, и началась расшифровка и подсчет голосов избирателей.

«Количество жалоб не просто сократилось: в региональный комитет не поступило ни одной», — отметил Денис Моисеев.

Среди победителей по одномандатным округам — три действующих депутата Госдумы. В Металлургическом округе на возможность выдвинуться в Госдуму боролись 17 человек. Здесь победил депутат российского парламента Владимир Бурматов, набравший больше всего голосов среди одномандатников: 31 239 избирателей предпочли его конкурентам. По Магнитогорскому округу победу одержал Виталий Бахметьев, набравший 19 097 голосов. Наконец, 28 273 жителя Златоустовского округа отдали предпочтение депутату Госдумы Олегу Колесникову.

Кроме того, в Челябинском одномандатном округе победил вице-спикер Законодательного собрания Владимир Павлов, набравший 11 217 голосов. В Коркинском округе впереди 13 других кандидатов оказался главный врач челябинской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий, набравший 10 043 голоса.





Определился также партийный список ЕР. Абсолютным лидером по числу голосов стал известный хоккеист Сергей Гомоляко — 39 595 южноуральцев хотели бы видеть его в кандидатах в Госдуму. 37 213 голосов набрал главный врач Челябинского клинического госпиталя ветеранов войн Татьяна Василенко. На третьем месте — с 36 024 голосами — вице-спикер ЗСО Олег Голиков. На четвертом — действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин с поддержкой 31 048 избирателей. Замыкает пятерку депутат ЗСО Алексей Денисенко, которого поддержали 21 809 южноуральцев.

Результаты праймериз в июне будут утверждены на общепартийном съезде в Москве. После официального старта избирательной кампании начнется регистрация кандидатов.