Шесть человек изъявили желание стать губернатором Челябинской области

В регионе завершилось выдвижение кандидатов

На должность губернатора Челябинской области претендуют шесть человек, сообщает областная избирательная комиссия. Этап приема документов от кандидатов завершился в понедельник, 24 июня.

На пост главы региона выдвинуты Степан Соловьев (партия «Зеленая альтернатива»), Ярослав Щербаков (партия «Яблоко»), Алексей Текслер (партия «Единая Россия»), Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и Владимир Медведев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Сегодня, 25-го, начинается период представления кандидатами документов на регистрацию. В течение десяти дней со дня приема документов, представленных для регистрации кандидата, избирательная комиссия обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принять решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации.

Напомним, выборы высшего должностного лица Челябинской области пройдут 7—8 сентября 2024 года.